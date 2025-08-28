Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над турецким Фенербахче, которая обеспечила лиссабонцам выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Победа — это про команду. Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе. Впереди новые вызовы», – лаконично написал Анатолий.

Для Трубина это уже шестой матч этого сезона, и во всех шести он сохранил свои ворота "сухими". Ранее украинец не пропускал в поединках против Спортинга (1:0), дважды с Ниццей (2:0, 2:0), Эштрелы Амадоры (1:0), а также в первой встрече с Фенербахче (0:0).

Напомним, ранее сообщалось, что за последний поединок против турецкого клуба Трубин получил оценку от статистического портала.