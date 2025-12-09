Трубин сыграет в матче Лиги чемпионов, который будет иметь значение для его будущего в «Бенфике»
Жозе Моуринью установил жесткое условие украинцу
около 2 часов назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин снова оказался под критикой после дерби со Спортингом. Главный тренер команды Жозе Моуринью открыто выразил недовольство действиями голкипера во время первого пропущенного мяча.
По информации португальского издания A Bola, впереди матч Лиги чемпионов против Наполи, где тренер вряд ли простит повторение ошибок. В случае неудачи место в стартовом составе может занять Самуэль Соареш.
В этом сезоне 24-летний Трубин провел за Бенфику 21 матч во всех турнирах, пропустив 15 мячей и оформив 11 «сухих» матчей.