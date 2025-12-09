Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин снова оказался под критикой после дерби со Спортингом. Главный тренер команды Жозе Моуринью открыто выразил недовольство действиями голкипера во время первого пропущенного мяча.

По информации португальского издания A Bola, впереди матч Лиги чемпионов против Наполи, где тренер вряд ли простит повторение ошибок. В случае неудачи место в стартовом составе может занять Самуэль Соареш.

В этом сезоне 24-летний Трубин провел за Бенфику 21 матч во всех турнирах, пропустив 15 мячей и оформив 11 «сухих» матчей.

Ранее Трубин попал в топ-5 самых дорогих голкиперов мира.