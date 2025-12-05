Сергей Разумовский

Лиссабонское дерби между Бенфикой и Спортингом в 13-м туре чемпионата Португалии будет иметь особое значение для украинских футболистов «орлов» – голкипера Анатолия Трубинa и полузащитника Георгия Судакова. Оба вышли в стартовом составе Бенфики, и поединок станет для них знаковым с точки зрения личной статистики.

Для Трубина эта встреча будет уже 120-й в футболке «орлов» во всех турнирах. С учетом матча против Спортинга, его достижение распределяется так: 71 поединок в Примейре, 27 – в Лиге чемпионов, по 6 – в Кубке лиги и Лиге Европы, 5 – в Кубке Португалии, 4 – на клубном чемпионате мира и 1 – в Суперкубке Португалии. По общему количеству матчей за лиссабонский клуб среди украинцев он уверенно опережает Сергея Кандаурова (81 матч: 67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов) и Романа Яремчука (47 игр: 25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии).

Для Георгия Судакова дерби также станет особенным. Полузащитник сборной Украины проведет свой 10-й матч в чемпионате Португалии, и по этому показателю опередит другого украинца – Сергея Ателькина, на счету которого 9 поединков в местной первенстве.

Таким образом, встреча со Спортингом не только важна с турнирной точки зрения, но и войдет в историю выступлений украинцев за Бенфику. Прямая трансляция центрального матча тура в чемпионате Португалии.