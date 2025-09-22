Вратарь сборной Украины и лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился в Instagram совместным фото с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. Спортсмены случайно встретились на улицах столицы Португалии и сделали памятный снимок.

Ранее Трубин и Усик лично не пересекались, поэтому эта встреча стала для голкипера особенной – он смог пообщаться с легендой украинского спорта.

Интересно, что Усик гулял по Лиссабону в кофте житомирского Полесья. Недавно он принял участие в благотворительном футбольном матче, который прошел в португальской столице.

«Когда сила и человечность встречаются в одном человеке – это истинное чемпионство. Рад знакомству», – написал Трубин.

Ранее Трубин прокомментировал победу Бенфики со счетом 3:0 над АВС.