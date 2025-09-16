Главный тренер Ювентуса Игор Тудор подвел итоги матча 3 тура Серии А против Интера (4:3). Его слова приводит Football Italia.

Интер приехал сюда побеждать, и это команда мирового уровня. Мы не показали своей обычной игры, в частности в прессинге, но желание победить, даже у игроков, которые вышли на замену, никогда не исчезало. Не знаю, можно ли сказать, что мы заслужили победу, возможно, стоит оценить игру как равную, и ничья была бы справедливым результатом.

Мы хотели прессинговать, но не справились с этим хорошо. Мы слишком быстро отступали, хотя идея была удерживать соперника в центральной зоне. Тем не менее, победа, даже без блестящей игры, все равно важна.

Матч был особенным из-за большого количества голов и постоянной смены счета. В итоге, удар Аджича решил судьбу игры. Он сильный игрок, и мы планировали дать ему сыграть. Большая победа, ведь она была одержана против великой команды. Перед матчем я видел слишком много преувеличенных суждений об Интере.

Можно было сыграть лучше, я хотел, чтобы мы прессинговали выше и лучше контролировали мяч. Но у некоторых игроков были проблемы после матчей за сборные. В первой игре после паузы никогда не чувствуешь себя идеально. Мы очень хотели выиграть этот матч, и ребята чувствовали, что могут это сделать, — рассказал Тудор.