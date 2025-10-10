Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Фарерских островов на своем поле разгромила Черногорию.

Хозяева оформили одну из самых громких сенсаций квалификации. Уже на 16-й минуте Серенсен открыл счет, а вскоре после этого автоголом отметился Роганович.

Уже после перерыва автор первого гола Фарер оформил дубль, а точку в матче поставил Фредериксберг, реализовав пенальти. Хозяева продемонстрировали отличную организацию игры и эффективность в завершающей фазе атак.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Фарерских островов сенсационно набрала девять очков в группе L. Однако мечтать о ЧМ, наверное, не стоит, Чехия (13) все же далековато.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, седьмой тур

Фарерские острова – Черногория 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Роганович, 36, (автогол), Фредериксберг, 71 (пен.)

Фареры: Ламгауге – Фере, Ватнгамар, Эдмундссон – Даниэльсен (Беньяминсен, 82), Андреасен, Хендрикссон (Тури, 68), Агнарссон – Фредериксберг (Кнудсен, 76), Ольсен (Эдмундссон Й, 68), Серенсен (Юстинуссен, 76)

Черногория: Никич – Вукчевич, Савич, Шипчич, Роганович (Цамай, 66) – Перович (Дьюканович, 60), Шимун, Бакич – Аджич (Байович, 66) – Крстович, Осмаич (Костич, 82)

Предупреждения: Шимун, 52, Вукчевич, 65