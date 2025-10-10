Трубін попал на радары топ-клубов Серии А
Анатолий ищет новый вызов
около 2 часов назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин может сменить клуб в ближайшее время.
Как сообщает InterLive, вратарь намерен сделать шаг вперед в карьере и ищет новый вызов. Наиболее вероятным направлением считается Английская Премьер-лига, однако интерес к нему проявляют и клубы из Серии А.
Особое внимание к украинцу сохраняет Интер, который вскоре может активизироваться. Также среди возможных претендентов называют Милан и Ювентус.
В этом сезоне Трубин провел 13 матчей, пропустил семь мячей и восемь раз завершил встречи без пропущенных голов.
