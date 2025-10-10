Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает InterLive, вратарь намерен сделать шаг вперед в карьере и ищет новый вызов. Наиболее вероятным направлением считается Английская Премьер-лига, однако интерес к нему проявляют и клубы из Серии А.

Особое внимание к украинцу сохраняет Интер, который вскоре может активизироваться. Также среди возможных претендентов называют Милан и Ювентус.

В этом сезоне Трубин провел 13 матчей, пропустил семь мячей и восемь раз завершил встречи без пропущенных голов.

Ранее сообщалось, что Трубин серьезно настроен на октябрьские матчи сборной Украины.