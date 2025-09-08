Сборная Туниса гарантировала себе путёвку на чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году. В матче африканского отбора команда одержала победу над Экваториальной Гвинеей со счётом 1:0.

После восьми туров Тунис уверенно лидирует в группе H, имея в своем активе 22 очка. Ближайший преследователь, сборная Намибии, отстает на 10 баллов и расположилась на второй строчке с 12 очками.

Для Туниса это будет третий подряд выход на мундиаль и седьмой в истории. В то же время команде ещё ни разу не удалось преодолеть групповой этап мирового первенства.

Чемпионат мира 2026. Отборочный турнир. Африка. Группа H

Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 (Бен Ромдхан 90+4)