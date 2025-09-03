Возвращение квалификации чемпионата мира-2026. Трансляции матчей 4 сентября
Рассказываем, что посмотреть во время игрового дня четверга
19 минут назад
Наконец возвращается европейская квалификация на чемпионат мира-2026. Уже в четверг, 4 сентября, возобновится борьба за прямые путевки и пропуска в плей-офф.
В группе J в этом туре не будет играть сенсационный лидер — Северная Македония. Бельгия пока только третья, но в случае победы над Лихтенштейном вплотную приблизится к конкуренту, а также будет иметь еще один матч в запасе. Уэльс сможет обойти соперника в случае успеха с Казахстаном, однако британцы уже сыграют на один матч больше македонцев.
17:00 | Казахстан – Уэльс. Прямая трансляция
21:45 | Лихтенштейн – Бельгия. Прямая трансляция
Начнется борьба в квартете E. Это настоящая группа смерти, где не повезло оказаться Болгарии. Однако, возможно, скромная сборная начнет свой путь с домашней сенсации с Испанией? До того свой матч проведут Грузия и Турция.
19:00 | Грузия – Турция. Прямая трансляция
21:45 | Болгария – Испания. Прямая трансляция
Самым интересным матчем группы G станет противостояние между Нидерландами и Польшей. Обе команды имеют по шесть очков в гонке за лидером Финляндией (7). Однако у «Оранье» есть матч в запасе.
21:45 | Нидерланды – Польша. Прямая трансляция
Вероятно, центральной вывеской игрового дня станет матч между Словакией и Германией. В группе A еще не игрались матчи, а значит победитель противостояния двух участников последнего Евро возглавит квартет.
21:45 | Словакия – Германия. Прямая трансляция
