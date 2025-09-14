Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран раскритиковал арбитров за матч пятого тура УПЛ против Металлиста 1925 (1:1), акцентировав внимание на гол в ворота своей команды.

«Что касается решения арбитра – не уверен, стоит ли говорить об этом в подобных ситуациях, но считаю, это решение, за которое должно быть стыдно. Возможно, за ужином Шевченко и Риццоли должны спросить себя, могли бы они так поступить в Италии. Я сам был на таком уровне в футболе, и это было позорное решение. Но мы идем дальше, выполняем свою работу. Наша задача – максимально улучшать игру на поле.

И все же, если бы кто-то сказал, что этот гол не был забит из офсайда, я бы понял и принял. Но… думаю, 100 из 100 человек назвали бы это офсайдом. Такое вижу впервые в жизни», – цитирует Турана клубная пресс-служба.