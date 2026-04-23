Денис Седашов

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над Зарей (2:1) в перенесенном матче УПЛ. Благодаря этому успеху «горняки» оторвались от ближайшего преследователя, ЛНЗ, на шесть очков. Слова приводит пресс-служба горняков.

Несмотря на комфортное преимущество в таблице, тренер дончан подчеркнул, что команда находится в состоянии максимальной концентрации.

Что касается вашего вопроса, то расслабленность просто невозможна в наших условиях. И да, мы с каждым разом устаем еще больше на протяжении сезона, но каждый раз это стоит того. Знаете, играть на большом стадионе, заполненном 90 тысячами болельщиков, – это легко, в такое время суток играть с Зарей здесь, на этом стадионе – это требует больших моральных усилий. И я благодарен своим игрокам за то, что они смогли их продемонстрировать. Арда Туран

Арда Туран также подчеркнул, что турнирная таблица не повлияет на подготовку к следующим турам:

Но мы не будем расслабляться, пока не прозвучит финальный свисток последнего матча, который точно гарантирует нам титул. Так что сейчас все очень просто и прозаично – готовимся к следующему сопернику, с которым встретимся уже в воскресенье. Арда Туран

