Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал в эфире УПЛ ТВ победу над Полесьем Ставки (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

– В первую очередь хотел бы поздравить игроков с важной победой. Сегодня погодные условия и ход поединка не способствовали лёгкой игре. Ребята продемонстрировали хороший настрой. Особенно сложно было войти в игровой ритм футболистам, которые до этого не имели много игровых минут. Я действительно ценю, что они много тренировались, серьёзно работали и сегодня проявили настоящее желание, залогом которого стала наша сегодняшняя победа. Очень ценю их серьёзный подход. Я наслаждался отдельными моментами, которые сформировали картину сегодняшней встречи. Хотел бы поблагодарить игроков за профессионализм и достойное отношение к этой работе.

Мы всегда должны быть сфокусированы на реализации в первую очередь, будучи командой такого калибра, как Шахтер, которая всегда хочет исповедовать атакующий стиль. Такая ситуация может случиться на тренировке. Когда мы практикуем атакующую модель 10 против 2 на тренировках, всё равно бывает, что игроки немного подводят с реализацией.

Несмотря на небольшое количество голов, зрители сегодня могли насладиться действительно качественным футболом в исполнении двух команд. Одной с более атакующей стороны и другой, которая хорошо выстроила свою линию обороны.

Также для нас в контексте этого противостояния было важным дать вернуться игрокам, которые были травмированы в течение некоторого времени: Крискив, Невертон.

Конечно, рисунок игры и события матча немного внесли коррективы в наш изначальный план выходов на замену и интеграции новых игроков — Луки Мейреллиша и Исаки, но я рад, что они всё равно отработали достойно, продемонстрировали замечательное настроение, прекрасный заряд, и мы должны продолжать двигаться с таким настроем. Сегодня в очередной раз я доволен победой.

Также, киевское Динамо в поединке 1/16 финала Кубка Украины обыграло в гостях Александрия (2:1).