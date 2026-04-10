Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги конференций, в котором горняки разгромили нидерландский АЗ Алкмар со счетом 3:0. Несмотря на уверенный результат, специалист остался недоволен отдельными действиями команды в первом тайме. Слова приводит пресс-служба горняков.

Это был непростой матч, честно скажу. Я не думаю, что 90 минут отражают счет, потому что в первом тайме мы не могли играть так, как хотели, против схемы 5–4–1. Нам нужны были подключения центральных защитников с мячом. Наши «восьмерки» были далеко и попадали в ловушки между линиями. Мы не могли получить те ситуации один на один, которых стремились.

Игроки АЗ Алкмар больше владели мячом, и их тройка в обороне часто меняла структуру игры, что создавало нам проблемы. Во втором тайме мы были агрессивнее, хотели почувствовать, что значит четвертьфинал. Но для нас это непросто, потому что мы не чувствуем, что играем на своем стадионе, поэтому это сложно эмоционально.

Во втором тайме мы были лучше готовы к обороне после потери мяча, были агрессивнее в поиске решений, а когда забили первый гол, смогли находить некоторые переходы. Мы должны оставаться скромными. Высокомерие нас уничтожит, потому что мы знаем, насколько сложной будет атмосфера там.

Я очень уважаю соперника и всех их игроков. Не могу сказать, что доволен на все 100%, но сегодня мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет очень сложный матч, однако могу сказать, что на данный момент мы в хорошей позиции.