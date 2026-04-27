Туран: «Сейчас наше положение лучше, чем вчера, но теперь все мысли о Лиге конференций»
Главный тренер шахтеров анонсировал подготовку к историческому полуфиналу в еврокубке
9 минут назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над Кудривкой (3:1) в матче украинской Премьер-лиги. Наставник горняков отметил прогресс в игре команды, однако указал на недостатки, связанные с насыщенным графиком. Слова приводит пресс-служба горняков.
Туран подчеркнул, что, несмотря на уверенное превосходство в турнирной таблице, которое на данный момент составляет восемь очков, команда не расслабляется. Следующим вызовом для донецчан станет первый поединок полуфинала Лиги конференций против английского Кристал Пэлас.
Я был доволен первым таймом в нашем исполнении, начало второго тайма меня обеспокоило: это была потеря концентрации, что мне не нравится, поэтому над этим будем работать и детальнее разбирать на аналитических занятиях. Стоит понимать, что это был третий матч в последние дни, поэтому иногда игроки могут немного потерять фокус. Моя роль заключается в том, чтобы их подтолкнуть.
Сегодня наша турнирная ситуация лучше, чем была вчера. Это позитивный сигнал, но в целом мы продолжаем двигаться по тактике от игры к игре. Сейчас наш следующий соперник — это оппонент в полуфинале Лиги конференций Кристал Пэлас, поэтому с этого момента мы полностью концентрируемся на подготовке к этому противостоянию.
Свой следующий матч подопечные Турана проведут 30 апреля против Кристал Пэлас в 1/2 финала Лиги конференций.
