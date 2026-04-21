Туран — о трансфере Бруніньо: «Уверен, он станет усилением для нас»
17-летний бразилец присоединится к горнякам летом
около 2 часов назад
Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран поделился мыслями по поводу подписания бразильского вингера Бруниньо. 17-летний футболист официально присоединится к «горнякам» летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. Слова приводит пресс-служба горняков.
Наставник дончан подчеркнул высокий потенциал новичка и выразил надежду на его быструю адаптацию в украинской команде.
Брунинью – молодой и талантливый игрок. Мы сделаем всё, чтобы раскрыть его потенциал. Уверен, он станет отличным футболистом и усилением для нас. Я с нетерпением жду, когда он сможет к нам присоединиться.
