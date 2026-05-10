Денис Седашов

Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран подвел итоги победного сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге. Наставник отметил, что команда не только выполнила основную задачу руководства, но и сумела сохранить фирменный игровой стиль клуба. Слова приводит пресс-служба горняков.

Кроме внутренней арены, Туран отметил успешные выступления команды в еврокубках, где «горняки» в этом сезоне дошли до полуфинала Лиги конференций.

Прежде всего, завоевать титул – это просто невероятное ощущение! И, отвечая на ваш вопрос, это и была та цель, которую передо мной поставило руководство клуба. Но самый важный нюанс заключался в том, что мы должны были добиться этого, играя как Шахтер, в той манере футбола, к которой исторически Шахтер приучил своих болельщиков. Это означает доминировать на мяче, быть проактивными и постоянно создавать опасность у чужих ворот. И я рад, что нам удалось этого достичь. Вместе с тем очень важной целью является привлечение молодых игроков, их развитие и становление, и, по моему мнению, нам также удалось достичь этой цели. Нескромно скажу, но, как мне кажется, мы очень достойно представили Украину на евроарене в этом сезоне. И мы можем действительно гордиться этим сезоном. Важно также учитывать те обстоятельства, которые нас сопровождали. По моему мнению, нет достаточного количества слов, чтобы описать сложность нашей кампании – как в чемпионате, так и в еврокубковых баталиях, поскольку нам постоянно приходилось сталкиваться с непростыми условиями логистики. И касательно моих игроков, я хочу сказать, что они действительно выполнили работу, которую можно отнести к категории сверхчеловеческих. Поскольку за все те старания, за всю ту физическую готовность, которую они демонстрировали от игры к игре, несмотря на плотный календарь, я могу лишь безгранично им поклониться. Арда Туран

