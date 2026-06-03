Турецкий клуб планирует подписать Зинченко
Украинец в настоящее время восстанавливается после травмы
около 2 часов назадПодписаться в
Трабзонспор продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом нового сезона и рассматривает вариант с приглашением 29-летнего Александра Зинченко, сообщает издание Taka Gazetesi.
Отмечается, что руководство турецкого клуба уже детально изучает финансовую сторону возможной сделки, оценивая зарплатные ожидания универсала, потенциальные бонусы и общий бюджет на летнюю кампанию.
Потенциальному трансферу не должна помешать даже тяжёлая травма колена, которую наш Зинченко получил в прошлом сезоне во время выступлений за Аякс, поэтому турки стремятся подписать игрока для увеличения глубины состава.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста Аякса в 10 миллионов евро.
Напомним, Зинченко пропускает первый сбор национальной команды Украины по Андреа Мальдери из-за тяжёлой травмы.