Турецкий журналист Билал Куреш подчеркнул, что украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков постепенно прибавляет в игре после не совсем уверенного старта сезона.

Эксперт отметил его вклад в последнем матче чемпионата Турции против Гезтепе, где Трабзонспор победил 2:1, а Зубков отметился результативной передачей.

«Зуби повернулся. Зубков, который получил похвалу за свою игру после перехода в прошлом году, не мог достичь желаемого уровня с начала сезона.

Передача, которую он отдал Пине в последнем матче, и ассист, который он сделал на Мучи, стали сигналом того, что он возвращается к своей прежней форме. Особенно впечатляющим был его ассист перед голом Мучи», – написал Куреш на своей странице в Х.