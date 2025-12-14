Турецкий журналист — о выступлении украинца в Трабзонспоре: «Зуби вернулся»
Вингер получил похвалу
около 4 часов назад
Турецкий журналист Билал Куреш подчеркнул, что украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков постепенно прибавляет в игре после не совсем уверенного старта сезона.
Эксперт отметил его вклад в последнем матче чемпионата Турции против Гезтепе, где Трабзонспор победил 2:1, а Зубков отметился результативной передачей.
«Зуби повернулся. Зубков, который получил похвалу за свою игру после перехода в прошлом году, не мог достичь желаемого уровня с начала сезона.
Передача, которую он отдал Пине в последнем матче, и ассист, который он сделал на Мучи, стали сигналом того, что он возвращается к своей прежней форме. Особенно впечатляющим был его ассист перед голом Мучи», – написал Куреш на своей странице в Х.
В этом сезоне 29-летний футболист сыграл за клуб 16 матчей, забил один гол и сделал два ассиста. Ранее ассист Зубкова помог Трабзонспору одолеть Гезтепе.