Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 тура
В среду, 26 ноября, девятью матчами завершился очередной раунд соревнований в турнире
19 минут назад
В среду, 26 ноября, завершился пятый тур основного этапа Лиги чемпионов. Борьба за выход в плей-офф обострилась, и сразу несколько команд изменили свои позиции в сводном рейтинге.
Результаты матчей 25 ноября
19:45
Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:2
Галатасарай (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1
22:00
Боруссия Дортмунд (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0
Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 3:0
Будё/Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3
Манчестер Сити (Англия) – Байер Леверкузен (Германия) – 0:2
Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 2:1
Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0
Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0
Результаты матчей 26 ноября
19:45
Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан) – 3:2
Пафос (Кипр) – Монако (Франция) – 2:2
22:00
Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1
Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3
Ливерпуль (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 1:4
Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания) – 3:4
ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 5:3
Спортинг Лиссабон (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0
Турнирная таблица Лиги чемпионов (после 5 туров)
1. Арсенал (Англия) — 15 очков — 14:1 ( +13 )
2. ПСЖ (Франция) — 12 очков — 19:8 ( +11 )
3. Бавария Мюнхен (Германия) — 12 очков — 15:6 ( +9 )
4. Интер (Италия) — 12 очков — 12:3 ( +9 )
5. Реал Мадрид (Испания) — 12 очков — 12:5 ( +7 )
6. Боруссия Дортмунд (Германия) — 10 очков — 17:11 ( +6 )
7. Челси (Англия) — 10 очков — 12:6 ( +6 )
8. Спортинг Лиссабон (Португалия) — 10 очков — 11:5 ( +6 )
9. Манчестер Сити (Англия) — 10 очков — 10:5 ( +5 )
10. Аталанта (Италия) — 10 очков — 6:5 ( +1 )
11. Ньюкасл Юнайтед (Англия) — 9 очков — 11:4 ( +7 )
12. Атлетико Мадрид (Испания) — 9 очков — 12:10 ( +2 )
13. Ливерпуль (Англия) — 9 очков — 10:8 ( +2 )
14. Галатасарай (Турция) — 9 очков — 8:7 ( +1 )
15. ПСВ (Нидерланды) — 8 очков — 13:8 ( +5 )
16. Тоттенхэм (Англия) — 8 очков — 10:7 ( +3 )
17. Байер Леверкузен (Германия) — 8 очков — 8:10 ( -2 )
18. Барселона (Испания) — 7 очков — 12:10 ( +2 )
19. Карабах (Азербайджан) — 7 очков — 8:9 ( -1 )
20. Наполи (Италия) — 7 очков — 6:9 ( -3 )
21. Марсель (Франция) — 6 очков — 8:6 ( +2 )
22. Ювентус (Италия) — 6 очков — 10:10 ( 0 )
23. Монако (Франция) — 6 очков — 6:8 ( -2 )
24. Пафос ``` (Кипр) — 6 очков — 4:7 ( -3 )
25. Рояль Унион Сент-Жилуаз (Бельгия) — 6 очков — 5:12 ( -7 )
26. Брюгге (Бельгия) — 4 очка — 8:13 ( -5 )
27. Атлетик Бильбао (Испания) — 4 очка — 4:9 ( -5 )
28. Айнтрахт Франкфурт (Германия) — 4 очка — 7:14 ( -7 )
29. Копенгаген (Дания) — 4 очка — 7:14 ( -7 )
30. Бенфика (Португалия) — 3 очка — 4:8 ( -4 )
31. Славия Прага (Чехия) — 3 очка — 2:8 ( -6 )
32. Будё/Глимт (Норвегия) — 2 очка — 7:11 ( -4 )
33. Олимпиакос Пирей (Греция) — 2 очка — 5:13 ( -8 )
34. Вильярреал (Испания) — 1 очко — 2:10 ( -8 )
35. Кайрат Алматы (Казахстан) — 1 очко — 4:14 ( -10 )
36. Аякс (Нидерланды) — 0 очков — 1:16 ( -15 )
Напомним, завтра, 27 ноября, два украинских клуба сыграют свои матчи в Лиге конференций УЕФА. Где и когда смотреть матчи Омония (Кипр) - Динамо Киев и Шемрок Роверс (Ирландия) - Шахтер Донецк.
