Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) поделился ожиданиями от решающей встречи в борьбе за плей-офф отбора с Исландией.

У меня тревожное предчувствие. Исландия – хорошая команда. Думаю, будет ничья, хотя я буду болеть за победу. Наши должны выиграть, и не имеет значения, каким образом.

Кто из украинских игроков может решить результат? Малиновский. Это единственный игрок, который мне нравится в сборной, когда он в форме.

Что касается отставки Реброва в случае неудачи с Исландией, это сложный вопрос, не знаю. Возможно, он сам уйдет, посмотрим. Но я не хочу обвинять во всем главного тренера. Ну не с кем Реброву играть, поймите. Он не может под желаемую тактику подбирать футболистов, потому что их уровень слишком низкий, – подытожил Сабо в интервью Blik.ua.