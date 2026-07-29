После завершения чемпионата мира-2026 в Германии выразили желание принять мундиаль — в 2038 или 2042 году. Об этом сообщает издание The Athletic.

С соответствующим заявлением выступил генеральный директор Айнтрахта и член правления Немецкого футбольного союза (DFB) Аксель Хеллманн:

Мы бы с удовольствием [приняли турнир], и у DFB, и у президента Немецкого футбольного союза Нойендорфа есть желание подать заявку на 2042 год, а возможно и на 2038-й. Все зависит от регламента ФИФА. В Германии есть инфраструктура – стадионы, мобильная и гостиничная инфраструктура. На каждом матче будут аншлаги. Это будет успех. Есть возможность для [подачи заявки] в 2038 году, но я абсолютно уверен, что в 2042-м у нас есть очень хорошие шансы провести успешный турнир.

Одно ясно: в Германии есть всё, что необходимо для этого. Количество стадионов определённого размера, тренировочные площадки, которые нам нужны. Инфраструктура есть, но нам нужны более современные или обновлённые стадионы.

В 2006 году восприятие Германии как страны кардинально изменилось – на смену [утверждению, что] «немцы слишком серьёзные» пришло: «Германия – большая страна с огромным гостеприимством». Возможности на мировом рынке были бы огромными. Это была лучшая маркетинговая кампания, которую мы когда-либо проводили. Мы инвестировали в общественный транспорт, и это может быть полезно для всего общества в долгосрочной перспективе.