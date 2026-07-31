Первая ракетка Украины Элина Свитолина (10 WTA) прокомментировала победу над Полиной Кудерметовой (108 WTA) в своем стартовом матче на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В флеш-интервью на корте Свитолина поделилась впечатлениями о возвращении на хард, поблагодарила болельщиков за поддержку и оценила будущую встречу с Александрой Еалой (28 WTA). Слова приводит BTU.

Я пыталась полностью сосредоточиться на матче. Конечно, первый матч, хард, всё новое. А соперница ещё и сыграла несколько матчей в квалификации и первом круге. Так что это хорошо, когда ты пропускаешь первый круг, но иногда получить игровую практику тоже неплохо. Действительно приятно было найти свою игру и подачу ближе к концу матча, я просто счастлива, что прошла в четвертьфинал.

Большое спасибо болельщикам. Видеть много украинских флагов – это очень трогательно для меня, а представлять свою страну – это всегда вызывает мурашки по коже. Спасибо, что остались, и увидимся завтра.

Что касается следующей соперницы, то Эала играла действительно хорошо, провела хороший сезон на траве, и это была непростая битва для меня. Но завтра – новое покрытие, новая страна, новый город. Это новый вызов, и, надеюсь, я смогу почерпнуть немного уверенности с сегодняшнего матча и перенести её на завтра.