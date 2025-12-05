Жирона завершила выступление в 1/32 финала Кубка Испании поражением от Оуренсе со счетом 1:2.

Главный наставник каталонского клуба Мичел Санчес высказался о действиях своей команды в первом тайме, подчеркнув ключевые моменты. Кроме того, тренер объяснил, что стало причиной неудачи во второй половине встречи и почему его подопечные так и не смогли переломить ход матча.

«Я не злюсь из-за матча. Команда боролась, Оренсе сыграл лучше в первые 15-20 минут второго тайма, и все. Можно быть более точным или нет, но команда не сдалась. Игроки отдали сто процентов, и это для меня важно.

В этом соревновании все очень сравнивается. Команда хорошо боролась. Мы пытались играть, они отобрали мяч, угловой и гол. Но с этого момента, я считаю, что первая половина была за нами.

Потом во втором тайме у нас действительно было 15 очень плохих минут, потому что мы начали играть назад, а они сделали шаг вперед. Вместо того чтобы играть на их поле, мы играли на своем, и с такими условиями на поле мы не могли делать больше пасов назад, чем было необходимо, и не смогли выйти из этого первого давления», - сказал Мичел для Mundodeportivo.com.