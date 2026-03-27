Дьокереш – автор первого в истории хет-трика в ворота сборной Украины
До этого ни один игрок не забивал нашей команде более 2 голов
около 2 часов назад
Сборная Украины уступила Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.
Хет-триком в составе шведов отличился форвард лондонского Арсенала Виктор Дьокереш.
Дьокереш стал первым футболистом в истории, который забил 3 гола в ворота сборной Украины. До этого ни один игрок не забивал Украине больше 2 голов.
Сам Виктор также высоко оценил свой результативный перфоманс в игре против нашей команды. Цитирует форварда Fotbollskalanen.
«Конечно, этот [хет-трик] много значит для меня и команды. Мы вышли в финал [плей-офф отбора] и теперь у нас будет важный матч [против Польши]. Это всё, чего мы хотели».
Дьокереш оформил хет-трик в ворота сборной Украины. Видео
