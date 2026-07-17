Денис Седашев

Украинская ассоциация футбола создала новый элитный дивизион чемпионата Украины среди женских команд — Прайм Лигу. Турнир стартует 17 июля 2026 года.

В дебютном сезоне сыграют восемь аттестованных клубов: Колос, Кривбасс, Ладомир, Металлист 1925, Пантеры, Полесье, Систерс и Шахтер.

Чемпионат пройдет в четыре круга (дома / на выезде). Каждая команда сыграет по 28 матчей, а общее количество игр в сезоне составит 112.

Клуб, который финиширует на последнем месте, покинет Прайм Лигу напрямую. Предпоследняя команда дивизиона будет бороться за сохранение прописки в элите в стыковых матчах.

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