Сергей Стаднюк

В третьем туре общего этапа Лиги Европы ПАОК на выезде одолел Лилль.

Греки шокировали фаворита тремя голами до перерыва. Мейте открыл счет на 18-й минуте, Живкович удвоил преимущество на 23-й, а Константеляс увеличил отрыв в конце первого тайма.

После перерыва хозяева устроили погоню: Андре сократил отставание, Игамане забил на 68-й минуте (2:3). Почти сразу Живкович не реализовал пенальти – вратарь парировал, но уже через четыре минуты серб отличился с игры.

Лилль снова вернул интригу благодаря голу Игамане, а кульминация настала на 98-й минуте. Гол Андре отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Развязка оказалась жаркой: после этого экс-защитник Динамо Томаш Кендзера получил вторую желтую и удаление, однако ПАОК удержал победу 4:3.

К вашему вниманию обзор матча.

ПАОК набрал четыре очка и поднялся в проходную зону. Лилль (6) впервые потерял очки.

Лига Европы. Общий этап, третий тур

Лилль – ПАОК 3:4

Голы: Андре, 57, Игамане, 68, 78 – Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеляс, 42

Лилль: Озер — Вердонк, Нгой (Мбемба, 46), Манди, Сантуш (Менье, 46) — Рагубер (Буадди, 62), Андре — Фернандес-Пардо, Сахрауи (Гаральдссон, 88), Коррея (Жиру, 62) — Игамане

ПАОК: Цифцис — Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни — Мейте, Камара (Бьянко, 15) — Живкович, Константеляс, Десподов (Пелкас, 81) — Чалов (Якумакис, 66)

Предупреждения: Рагубер, 53 — Живкович, 29, Кендзера, 44, Цифцис, 90+2, Якумакис, 90+6

Удаление: Кендзера, 90+9