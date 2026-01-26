УЕФА официально представил корзины для жеребьёвки Лиги наций сезона 2026/2027. В списке национальных команд отсутствует сборная России, что полностью соответствует ранее озвученной позиции европейской футбольной организации.

Причина такого решения остаётся неизменной. Санкции против Российского футбольного союза продолжают действовать как на уровне УЕФА, так и под эгидой ФИФА. Ограничения были введены почти четыре года назад из-за нападения на Украину, и за это время российская сборная проводит исключительно товарищеские матчи без участия в официальных турнирах.

Жеребьёвка нового розыгрыша Лиги наций запланирована на 12 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, которая в финале прошлого сезона сыграла вничью 2:2 с Испанией, а затем завоевала титул в серии пенальти.