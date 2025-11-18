Президент УАФ Андрей Шевченко эмоционально обратился к игрокам сборной Украины после победы над Исландией (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира-2026.

«Это история Украины сегодня. Не только вашего матча. Война, людям очень тяжело. Поверьте мне, вы дали больше всего сегодня для них, чем какие-то положительные новости, потому что они ждали этого.

Я полностью согласен с Сергеем Станиславовичем (Ребровым) по поводу того, что приезд в сборную должен сейчас оцениваться совсем по-другому. Это история. Мы сегодня строим все вместе будущую историю Украины, и у каждого из нас есть свое направление. Вы сегодня сделали то, что от вас ждала вся страна.

Мне очень понравился ваш настрой. Сегодня была команда, которая выходила на поле и хотела подарить людям радость. Молодцы. Теперь концентрируемся на будущее», — сказал Шевченко.