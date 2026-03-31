Украина сыграет против Албании в новой синей форме.
Начало матча в 21:45 по киевскому времени
около 1 часа назад
Национальная сборная Украины выйдет на товарищеский матч против Албании в новом комплекте игровой формы.
Пресс-служба УАФ опубликовала фотографии из раздевалки стадиона в Валенсии, где представлена синяя игровая форма от технического спонсора Adidas.
Товарищеская встреча начнется сегодня, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет на арене Сьютат де Валенсия в Испании.
Главный тренер Албании Сильвино: «Мы знаем силу национальной команды Украины».
