Нападающий сборной Украины U-20 Матвей Пономаренко поделился эмоциями в связи с победой в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 против Парагвая (2:1) и выходом в плей-офф. Слова автора победного гола команды передает пресс-служба УАФ.

Личная мотивация была бешеная, потому что был день рождения у мамы, а на следующий день – у моей девушки. Поэтому было сильное желание забить, выиграть и выйти из группы. Забить мяч – это лучший подарок, который можно было себе придумать. Здесь все команды очень сильные, но и у нас отличный коллектив. Мы приехали и настраивались на победы.

У нас сильный тренерский штаб, который дает нам указания, что и как делать. Он выбирал правильную тактику на каждую игру, изучал и настраивал нас на каждого соперника. После матчей разбирали их. Поэтому и такие результаты. Я считаю, что каждый игрок выходил с надмотивацией. Ведь это чемпионат мира, возможность показать себя. Тем более у нас в стране такая ситуация. Мы сражались за всю нашу нацию, за всю Украину. Хочу поблагодарить всех, кто защищает наше государство и дает нам возможность находиться здесь.

Что касается выхода на замену, то мы накануне обсуждали это с тренером. Он сказал, чтобы я настраивался. Еще раз подчеркну, что в этом матче я был очень мотивирован. У меня появился шанс, и я им воспользовался – забил мяч и принес команде победу.