Денис Седашов

Молодёжная сборная Украины U-21 под руководством Дмитрия Михайленко проведёт товарищескую встречу с национальной командой Албании. Поединок состоится 5 октября в венгерском Эгере. Начало матча — в 16:30 по киевскому времени. Сообщает УАФ.

Спаррингу будут предшествовать два официальных поединка квалификации Евро-2027 в Мишкольце (Венгрия): 26 сентября против Турции и 2 октября против Хорватии.

В настоящее время украинская молодёжка занимает 3-е место в группе H отбора, отставая от турецкой команды на три очка, а от хорватов — на пять.

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