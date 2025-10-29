Украинца прорвало в чемпионате Италии сразу после заявления о нежелании менять паспорт
Нападающий прервал пяти матчевую серию без забитых мячей
около 2 часов назад
В десятой туре итальянской Серии Б украинский форвард Эмполи Богдан Попов отличился в выездном матче против Сампдории и пополнил свою результативную статистику.
Нападающий открыл счет при нулевой отметке на табло. На 77-й минуте он хладнокровно реализовал свой момент вскоре после выхода на замену (Попов появился на поле на 73-й минуте, заменив Стивена Шпенди, и уже через четыре минуты отличился точным ударом).
Однако, преимущество Эмполи продержалось недолго: Куни на 80-й минуте восстановил равновесие. Матч вышел нервным и жестким – соперники обменялись удалениями. Элия получил вторую желтую карточку на 65-й минуте, а Ферри был удален в конце компенсированного времени, на 90+8-й.
Серия Б, десятый тур
Эмполи – Сампдория 1:1
Голы: Попов, 77 — Куни, 80
Ш Элия, 65 (вторая желтая) — Ферри, 90+8
Богдан прервал пятиматчевую безголевую серию на клубном уровне: до этого он последний раз забивал 14 сентября в ворота Специи. В настоящее время на счету Попова пять голов в десяти матчах этого сезона. Эмполи имеет 11 очков и опережает зону переходных матчей на вылет всего на два балла.
Ранее Попов заявил, что не собирается менять футбольное гражданство.