Сергей Стаднюк

В десятой туре итальянской Серии Б украинский форвард Эмполи Богдан Попов отличился в выездном матче против Сампдории и пополнил свою результативную статистику.

Нападающий открыл счет при нулевой отметке на табло. На 77-й минуте он хладнокровно реализовал свой момент вскоре после выхода на замену (Попов появился на поле на 73-й минуте, заменив Стивена Шпенди, и уже через четыре минуты отличился точным ударом).

Однако, преимущество Эмполи продержалось недолго: Куни на 80-й минуте восстановил равновесие. Матч вышел нервным и жестким – соперники обменялись удалениями. Элия получил вторую желтую карточку на 65-й минуте, а Ферри был удален в конце компенсированного времени, на 90+8-й.

Серия Б, десятый тур

Эмполи – Сампдория 1:1

Голы: Попов, 77 — Куни, 80

Ш Элия, 65 (вторая желтая) — Ферри, 90+8

Богдан прервал пятиматчевую безголевую серию на клубном уровне: до этого он последний раз забивал 14 сентября в ворота Специи. В настоящее время на счету Попова пять голов в десяти матчах этого сезона. Эмполи имеет 11 очков и опережает зону переходных матчей на вылет всего на два балла.

Ранее Попов заявил, что не собирается менять футбольное гражданство.