Мацей Кендзьорек, ассистент главного тренера Динамо Александра Шовковского, рассказал об адаптации в Украине в условиях войны и признался, что изучает язык.

Мне здесь уже немного легче. Изучаю язык. Увидел определенные вещи своими глазами, и мое мировоззрение значительно изменилось. На самом деле, оно заметно меняется каждый день. Честно говоря, я представлял себе все это несколько иначе. Даже несмотря на то, что внешне город функционирует, в целом, нормально, и жизнь, как будто, течет, как обычно, день за днем. В то же время здесь очень сильно чтят память всех тех, кто боролся за свою страну. И есть много-много мест с фотографиями, фотографиями людей, которые погибли на фронте. Их возраст особенно бросается в глаза: очень много молодых людей — 19, 18, 20 лет. Так что это очень заметно.

А перед первым матчем, на котором я здесь был, все началось с того, что клуб почтил память болельщиков Динамо, которые погибли на фронте. Была минута молчания, а родственников этих болельщиков пригласили на поле. Футболисты поблагодарили их за защиту Украины. И были, конечно, фотографии. Все эти ребята действительно очень, очень молодые...

Не могу сказать уверенно, что я был готов ко всему этому, потому что каждый день видишь что-то ненормальное и неестественное. И я очень не хотел бы, чтобы то же самое произошло в нашей стране, потому что это действительно ужасает.

Думаю, именно в этом и заключается роль всех футбольных соревнований здесь. Видно, насколько это нужно людям, насколько им нужен перерыв от этой тяжелой реальности, от этой тяжелой повседневной жизни. Это, пожалуй, самая важная роль чемпионата Украины на данный момент, потому что я это вижу собственными глазами и знаю, о чем говорю. Ситуация сложная, потому что многие либо потеряли кого-то на войне, либо у них кто-то сейчас на фронте. И на эти 90 минут люди, возможно, получают передышку, – передает слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир Radio TOK FM.