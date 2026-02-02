Украинский форвард венгерского Дьёра Александр Пищур достиг соглашения о долгосрочном контракте с Жироной, сообщает журналист Игорь Бурбас. При этом фактический переход футболиста в испанский клуб запланирован лишь на лето.

«Жирона ударила по рукам с Александром Пищуром. Насколько мне известно, испанский клуб и игрок согласовали долгосрочный контракт. Однако есть важный нюанс.

Существует вероятность, что этот сезон Пищур может доиграть в венгерском Дьёре, который ранее уже согласовал трансфер. В таком случае переход сдвинется на лето.

Собственно, тогда у Жироны освободится место для Пищура. Сейчас в составе команды достаточно нападающих, а именно три. Всё решается буквально сегодня, когда в Испании закрывается трансферное окно», - написал Бурбас в своем телеграм-канале.