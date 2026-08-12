Сергей Разумовский

Грузинская Иберия-1999 пробилась в плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/27. В ответном матче третьего квалификационного раунда команда украинского тренера Андрея Демченко на своем поле победила североирландский Ларн со счетом 2:1.

Первая встреча между командами завершилась без забитых мячей – 0:0. Таким образом, судьба путевки в следующий раунд решалась в повторной игре, которая состоялась 11 августа в Грузии.

Основное время ответного матча также не выявило победителя. Команды обменялись голами, а после 90 минут на табло оставался счет 1:1. Для определения участника плей-офф пришлось проводить дополнительное время.

Решающий момент встречи наступил на 102-й минуте. Иберия-1999 забила второй мяч и вышла вперед, после чего смогла удержать преимущество до финального свистка. В итоге грузинский клуб победил Ларн со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию.

В плей-офф квалификации Лиги Европы Иберия-1999 встретится с победителем противостояния между Рейнджерс и Ягеллонией. В первом матче польская команда уступила шотландскому клубу со счетом 1:2, поэтому окончательный состав пары определится после ответного матча.

Выход в плей-офф раунд гарантировал Иберии-1999 участие как минимум на общем этапе Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27. Даже если грузинская команда не сможет пройти следующего соперника в квалификации Лиги Европы, она продолжит выступление в еврокубках.

Команда Андрея Демченко также вошла в историю грузинского футбола. Иберия-1999 стала первым клубом из Грузии после сезона 2004/05, который сыграет в основном этапе еврокубкового турнира.

В последний раз до этого грузинский представитель выступал на групповом этапе Кубка УЕФА. Тогда Динамо Тбилиси провело четыре матча, но не набрало ни одного очка. Столичный клуб проиграл все встречи.

Ранее ЛНЗ и Полесье вылетели из еврокубков.