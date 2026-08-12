Украинский тренер Демченко впервые с сезона 2004/05 вывел грузинскую команду в основную сетку еврокубков.
Пример для Полесья и ЛНЗ
Грузинская Иберия-1999 пробилась в плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/27. В ответном матче третьего квалификационного раунда команда украинского тренера Андрея Демченко на своем поле победила североирландский Ларн со счетом 2:1.
Первая встреча между командами завершилась без забитых мячей – 0:0. Таким образом, судьба путевки в следующий раунд решалась в повторной игре, которая состоялась 11 августа в Грузии.
Основное время ответного матча также не выявило победителя. Команды обменялись голами, а после 90 минут на табло оставался счет 1:1. Для определения участника плей-офф пришлось проводить дополнительное время.
Решающий момент встречи наступил на 102-й минуте. Иберия-1999 забила второй мяч и вышла вперед, после чего смогла удержать преимущество до финального свистка. В итоге грузинский клуб победил Ларн со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию.
В плей-офф квалификации Лиги Европы Иберия-1999 встретится с победителем противостояния между Рейнджерс и Ягеллонией. В первом матче польская команда уступила шотландскому клубу со счетом 1:2, поэтому окончательный состав пары определится после ответного матча.
Выход в плей-офф раунд гарантировал Иберии-1999 участие как минимум на общем этапе Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27. Даже если грузинская команда не сможет пройти следующего соперника в квалификации Лиги Европы, она продолжит выступление в еврокубках.
Команда Андрея Демченко также вошла в историю грузинского футбола. Иберия-1999 стала первым клубом из Грузии после сезона 2004/05, который сыграет в основном этапе еврокубкового турнира.
В последний раз до этого грузинский представитель выступал на групповом этапе Кубка УЕФА. Тогда Динамо Тбилиси провело четыре матча, но не набрало ни одного очка. Столичный клуб проиграл все встречи.