«Из своего игрового опыта могу утверждать, что такие серьезные кадровые пертурбации до добра не приводят. Можно бросить в бой 2–3 футболистов, которые не могут похвастаться должной игровой практикой, но ведь не почти всю команду. А как же тонус, с этим нельзя рисковать.

Хотя это моя точка зрения. Если в воскресенье сборная Украины возьмёт верх над исландцами и пробьется в плей-офф, то все будут отдавать должное Реброву, мол, угадал с тем, что дал отдохнуть лидерам. Да самое обидное, что игры как не было, так и нет. Даже если и пройдем Исландию, что дальше?», – заявил Цыткин в интервью Sport.ua.