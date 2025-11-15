Украинский тренер шокирован решением Реброва в матче против Франции
Бывший вратарь Динамо, а ныне – футбольный тренер, Владимир Циткин после разгромного поражения сборной Украины в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) поделился анализом выбора наставником сине-желтых Сергеем Ребровым резервного состава на игру.
«Из своего игрового опыта могу утверждать, что такие серьезные кадровые пертурбации до добра не приводят. Можно бросить в бой 2–3 футболистов, которые не могут похвастаться должной игровой практикой, но ведь не почти всю команду. А как же тонус, с этим нельзя рисковать.
Хотя это моя точка зрения. Если в воскресенье сборная Украины возьмёт верх над исландцами и пробьется в плей-офф, то все будут отдавать должное Реброву, мол, угадал с тем, что дал отдохнуть лидерам. Да самое обидное, что игры как не было, так и нет. Даже если и пройдем Исландию, что дальше?», – заявил Цыткин в интервью Sport.ua.
