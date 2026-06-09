Денис Седашов

ФК Лос-Анджелес подписал центрального защитника Евгения Чеберко из Коламбус Крю. Трансфер 28-летнего украинца состоялся в обмен на дополнительный слот для иностранного игрока в 2026 году для Коламбус Крю.

Чеберко присоединится к новой команде после открытия трансферного окна в МЛС 13 июля.

Защитник играл за Коламбус Крю с 2023 года. Он провел 83 матча, забил один гол, отдал одну передачу и выиграл МЛС.

Adding to the backline 💪



Welcome to Los Angeles, Yevhen Cheberko pic.twitter.com/ltS2vrXQXi — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

В составе Лос-Анджелеса выступает другой украинец — левый защитник Артем Смоляков.

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