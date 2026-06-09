Украинский защитник Чеберко официально перешел в Лос-Анджелес
Украинец присоединится к новой команде после открытия трансферного окна
около 1 часа назадПодписаться в
ФК Лос-Анджелес подписал центрального защитника Евгения Чеберко из Коламбус Крю. Трансфер 28-летнего украинца состоялся в обмен на дополнительный слот для иностранного игрока в 2026 году для Коламбус Крю.
Чеберко присоединится к новой команде после открытия трансферного окна в МЛС 13 июля.
Защитник играл за Коламбус Крю с 2023 года. Он провел 83 матча, забил один гол, отдал одну передачу и выиграл МЛС.
В составе Лос-Анджелеса выступает другой украинец — левый защитник Артем Смоляков.
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