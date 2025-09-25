Украинское дерби в Италии. Попов начнет с первых минут, а Малиновский остался на замене
Эмполи и Дженоа сойдутся в 1/16 финала Кубка Италии
1 день назад
Богдан Попов/фото: Эмполи
Украинский форвард Эмполи Богдан Попов выйдет в основном составе своей команды на матч 1/16 финала Кубка Италии против Дженоа. Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начнет встречу на скамейке запасных.
Поединок пройдет на стадионе Стадио Луиджи Феррарис, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Эмполи представляет Серию B, второй по уровню дивизион Италии, тогда как Дженоа выступает в Серии A, элите итальянского футбола.
