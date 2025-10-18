Когда и где смотреть

Матч Заря - Динамо состоится 18 октября, начало игры – в 15:30 по киевскому времени. Поединок пройдет в рамках 9-го тура УПЛ сезона 2025/26.

Киевское Динамо начинает новую эру вместе с титульным партнером – GGBET. Их объединяет общее видение хорошей игры: мастерство, эмоции фанатов и любовь к матчам футбола. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится подарить болельщикам.

Заря: нестабильность и кадровые проблемы

Подопечные Виктора Скрипника проводят сезон с перепадами: 3 победы, 3 поражения и 2 ничьи оставляют команду в середине турнирной таблицы. От зоны вылета «мужиков» отделяют 4 очка, а до топ-3 – всего пять.

В последнем туре Заря обыграла Эпицентр (2:1), прервав трехматчевую серию без побед. Во время паузы из-за матчей сборных луганчане провели спарринг с Оболонью – 1:1.

Перед встречей с киевлянами Заря имеет кадровые потери: из-за условий аренды не сыграют динамовцы Роман Саленко и Андрей Маткевич. Вернулся к тренировкам Владислав Вакула, что может усилить атаку.

Также луганчане просматривают двух потенциальных новичков-вингеров, в частности француза Марк Томас, и ведут переговоры о продлении контрактов с Романом Вантухом, Пилипом Будковским и Петаром Мичиным.

Ориентировочный состав Зари:

Сапутин – Жуниор, Янич, Джордан, Вантух – Дришлюк, Попара – Андушич, Мичин, Слесарь – Будковский.

Динамо: проблемы в игре, скандалы и кадровые потери

Киевское Динамо переживает непростой период – как в игре, так и в атмосфере клуба. Еврокубковый сезон уже сложился непросто. В чемпионате киевляне стартовали мощно – четыре победы подряд, но затем последовали четыре ничьи, и теперь команда вторая, отставая от Шахтера всего на 1 балл. В то же время отрыв от седьмого места – всего два очка.

Команду Александра Шовковского сопровождают конфликты. После инцидента с Андреем Ярмоленко, который пропустил игру из-за «семейных обстоятельств», тренер резко высказался в прессе, подчеркнув проблемы с дисциплиной. Впрочем, капитан уже вернулся в команду.

Из кадровых новостей – в центре обороны снова проблемы: травмирован Биловар, еще не готов Попов, вместо этого вернулся Михавко. Тымчик все еще восстанавливается, а Караваев готов подменить его справа.

Не сыграет и Торрес, а участие Герреро в матче против бывшей команды под вопросом.

Во время паузы активно обсуждался жест новичка Бленуце, который пожертвовал 700 тысяч гривен ВСУ, подчеркнув, что сделал это «искренне, а не для одобрения».

Ориентировочный состав Динамо:

Нещерет – Караваев, Тиаре, Михавко, Дубинчак – Бражко, Шапаренко, Пихаленок – Огунда, Ярмоленко, Бленуце.

История противостояний

В прошлом сезоне команды встречались дважды: Динамо выиграло 2:0, а вторая встреча завершилась ничьей 2:2. Луганцы сейчас девятые, но отстают от киевлян всего на 5 очков, так что в случае победы смогут значительно сократить разрыв.

Турнирное положение

Динамо – 2 место, 16 очков (отставание от Шахтера – 1 балл).

Заря – 9 место, 11 очков.

Прогноз на матч

Матч Динамо и Зари уже скоро. А значит, время выбрать свою линию! В этом противостоянии эксперты GGBET отдают предпочтение киевлянам с коэффициентом 1.48. А победу Зари оценивают в 5.95. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером «бело-синих»!

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 10:16 18 октября и могут меняться.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЛУДОМАНИЮ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.