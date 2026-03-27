УПЛ назначила дату доигровки матча Металлист 1925 — Верес
Украинская Премьер-лига утвердила дату и время доигровки прерванного матча 15-го тура между командами Металлист 1925 и Верес.
Встреча состоится 15 апреля, начало игры запланировано на 16:00.
Напомним, матч начался 7 декабря в Житомире, но был остановлен в первом тайме. Причиной стали неоднократные проблемы с электроэнергией на стадионе. После нескольких неудачных попыток возобновить игру арбитр Виталий Романов принял решение о прекращении матча.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
