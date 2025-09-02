Павел Василенко

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 4-го тура.

Лучшим тренером прошлого тура коллективным решением группы из 39-ти экспертов был признан Александр Шовковский, который во главе Динамо одержал победу с убедительным счетом 4:1 над Полесьем. В топ-3 рейтинга вошли Олег Шандрук (Верес победил на выезде ЛНЗ – 2:0) и Виктор Скрипник (Заря на выезде положила на лопатки СК Полтава – 4:1).

Звание лучшего игрока 4-го тура получил атакующий полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб – автор двух голов в ворота Оболони (2:1). Второе и третье места разделили герои победы Динамо над Полесьем – Виталий Буяльский и Назар Волошин

Символическая сборная тура: Белик (Эпицентр) – Цуриков (Колос), Матвиенко (Шахтер), Жан Педросо (Карпаты), Караваев (Динамо) – Твердохлеб (Кривбас), Калитвинцев (Металлист 1925), Педриньо (Шахтер), Буяльский (Динамо), Волошин (Динамо) – Герреро (Динамо). Тренер – Александр Шовковский (Динамо).