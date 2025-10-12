Сергей Стаднюк

В 11-м туре украинской Первой лиги Буковина на своем поле уверенно победила Подолье.

Черновчане продолжают свою феноменальную серию, одержав девятую победу подряд в Первой лиге и одиннадцатую во всех турнирах. Плакса открыл счет уже на 9-й минуте, задав тон всему матчу и подтвердив статус Буковины как одного из главных фаворитов турнира. Подолье пыталось ответить, но хозяева контролировали игру на протяжении всего матча. Груша под конец игры поставил точку в противостоянии, забив второй мяч и оформив уверенную домашнюю победу.

Опытный Ингулец одержал важную выездную победу над Пробоем, благодаря точному удару Фарасеенко. Первая половина матча проходила в равной борьбе, но на 27-й минуте хавбек петровцев нашел слабое место в обороне хозяев и поразил ворота соперника, записав единственный гол в матче.

Буковина набрала 29 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. Черноморец (26) пока второй, имея матч в запасе. Ингулец (22) поднялся в верхнюю тройку.

Первая лига, 11-й тур

Буковина – Подолье 2:0

Голы: Плакса, 9, Груша, 72

Буковина: Каневцев, Стасюк (к) (Гакман, 78), Бусько, Карась, Морговский, Витенчук, Груша (Тищенко, 78), Плакса (Бойчук, 65), Подлепенец (Килевый, 86), Дахновский, Кожушко (Андрейчук, 65).

Подолье: Юрчук, Рудюк, Шкиндер, Николышин, Азизов, Козыренко (Сербинов, 56), Снижко, Лис (Гемега, 76), Кулиш (Баран, 76), Савин (к) (Серафимов, 84), Квасов (Профатило, 46).

Предупреждения: Витенчук (37), Дахновский (42), Килевый (89) – Рудюк (23)

Пробой – Ингулец 0:1

Гол: Фарасеенко, 27