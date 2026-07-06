Сергей Разумовский

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа очень эмоционально пережил вылет команды от Англии на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Мексиканцы завершили выступления на ЧМ-2026 после поражения от Англии со счетом 2:3. Для Очоа этот матч стал последним на футбольном поле, так как ранее он уже заявлял, что после Мундиаля планирует завершить карьеру.

Несмотря на готовность выйти на решающий поединок, 40-летний вратарь не смог сдержать эмоций после финального свистка. Сначала Очоа расплакался на скамейке запасных, а затем вышел в центральный круг, снял бутсы и перчатки и попрощался с болельщиками, которые еще оставались на трибунах Ацтека.

Ochoa crying after the full time whistle. It’s his last game for Mexico after participating in six world cups 💔💔 pic.twitter.com/H0lIXBTr9T — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) July 6, 2026

Напомним, Очоа входит в очень узкий круг футболистов, которым удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду он является одним из трех игроков, кому покорилось это достижение.

Напомним, ветеран сборной Англии получил нелепую травму во время празднования выхода Мексики на ЧМ-2026.