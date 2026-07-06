Ушла целая эпоха! Одна из легенд чемпионатов мира официально завершила карьеру
Вратарь сборной Мексики расплакался после вылета с Мундиаля
15 минут назадПодписаться в
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа очень эмоционально пережил вылет команды от Англии на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Мексиканцы завершили выступления на ЧМ-2026 после поражения от Англии со счетом 2:3. Для Очоа этот матч стал последним на футбольном поле, так как ранее он уже заявлял, что после Мундиаля планирует завершить карьеру.
Несмотря на готовность выйти на решающий поединок, 40-летний вратарь не смог сдержать эмоций после финального свистка. Сначала Очоа расплакался на скамейке запасных, а затем вышел в центральный круг, снял бутсы и перчатки и попрощался с болельщиками, которые еще оставались на трибунах Ацтека.
Напомним, Очоа входит в очень узкий круг футболистов, которым удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду он является одним из трех игроков, кому покорилось это достижение.
Напомним, ветеран сборной Англии получил нелепую травму во время празднования выхода Мексики на ЧМ-2026.
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