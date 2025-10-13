Сергей Стаднюк

В четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026 сборная Украины в Кракове примет Азербайджан. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы уже объявлены. Примечательно, что с первых минут в составе сине-желтых на поле выйдет полузащитник Егор Ярмолюк. Его участие до последнего оставалось под вопросом из-за травмы, полученной в клубе, но накануне он вернулся к общей группе и сейчас в старте. Также главный тренер Сергей Ребров решил сделать ротацию в нападении: Артем Довбик выйдет вместо Владислава Ваната.

👥 Составы на матч Украина – Азербайджан

🇺🇦 Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Ярмолюк, Очеретко, Волошин, Довбик.

🔄 Запасные: Бущан, Резник, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Ванат, Шапаренко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжный.

🇦🇿 Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, А. Гусейнов, А. Нуриев, Мамедов, Хайбулаев, Т. Байрамов, Акундзада.

🔄 Запасные: А. Байрамов, Джафаров, Гаджиев, Хачаев, Эмрели, П. Ахмедзада, Дашдамиров, С. Абдуллазаде, Г. Алиев, М. Гурбанлы.

Ранее Ребров высказался относительно «нового Мудрика» в составе сборной Украины.