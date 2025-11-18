Михаил Цирюк

Европейский отбор ЧМ-2026 выходит на финишную прямую. Хотя в большинстве квартетов победители уже определились, завершающий тур всё равно преподносит немало интересных матчей с живой интригой. Более того, турнирные расклады ещё могут перевернуться с ног на голову. Предлагаем вам выделить для себя главные поединки последнего игрового дня евроквалификации.

Испания - Турция

Настоящая жемчужина игрового дня – встреча Испании с Турцией. Впрочем, здесь интрига будет чисто теоретической. Формально турки ещё могут обойти испанцев и отправиться на мундиаль с первого места, но для этого им нужно победить с разницей в 7 мячей. Иначе путь будет лежать через плей-офф.

Косово - Швейцария

В группе B – почти сказочная ситуация. Кто бы мог представить, что в последнем туре за первую позицию попытается побороться Косово, в то время как Словения и Швеция застряли внизу таблицы с тремя и одним очками соответственно? Швейцарию сегодня вполне устраивает ничья, а косоварам, чтобы стать первыми, нужно не просто победить, а с разницей в минимум 6 мячей. Подобную миссию уже провалили итальянцы. Ведь и в предыдущей игре косовская команда не смогла создать швейцарцам серьёзных трудностей.

Австрия - Босния и Герцеговина

Другая балканская сборная – Босния и Герцеговина – находится в чуть легче ситуации: для прямого выхода на мундиаль ей нужно обыграть Австрию. Однако задача тоже непростая – австрийцы за весь отбор пропустили всего трижды, а забили 21 мяч. Хозяевам хватает и ничьей, однако есть ощущение, что миром этот матч не закончится.

Валлия - Северная Македония

Еще один напряженный матч произойдет в борьбе за второе место между Северной Македонией и Валлией. Македонцы будут защищать путевку в плей-офф и находятся в более выгодной позиции – даже ничья оставляет их на втором месте благодаря лучшей разнице голов. А в случае своей победы и невероятного сценария, при котором Бельгия проиграет Лихтенштейну, балканцы могут и напрямую выйти на ЧМ.

Шотландия - Дания

Не менее жарко будет в группе С: Шотландия дома примет Данию. Хозяевам нужна лишь победа, чтобы обойти соперника, тогда как датчан вполне устраивает ничейный результат – между командами лишь одно очко разницы. Первая их встреча завершилась миром, так что и в этот раз стоитчекати напруженого та видовищного футболу.

Таким образом, как мы видим, матчи, которые УЕФА вынес на последний игровой день, будут полны интриги: в половине встреч будет вестись хотя бы какая-то турнирная борьба, так что эти поединки будут иметь смысл.

Есть свой интерес в этом дне и для сборной Украины: если Австрия не проиграет Боснии, или же Дания не уступит Шотландии, то подопечные Сергея Реброва гарантированно останутся в первой корзине при жеребьевке плей-офф и, соответственно, будут иметь шанс получить наиболее благоприятных соперников. Поэтому будем внимательно следить за развитием событий.

В материале использованы фото Getty Images