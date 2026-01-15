Мадридский Реал начал срочный поиск кандидатов на должность главного тренера, который мог бы заменить нынешнего наставника Альваро Арбелоа, сообщает Madrid Zone.

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между Альбасете и Реалом, в котором королевский клуб потерпел неожиданное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира.

Дебютным поединком Арбелоа во главе Реала стал этот матч, он заменил на посту Хаби Алонсо. По данным источника, текущий тренер вряд ли надолго удержится у руля команды.

Президент клуба Флорентино Перес планирует в ближайшее время начать переговоры с новым наставником, который возглавит Реал после завершения сезона 2025/26 и подготовит игроков к следующему чемпионату.

Среди претендентов на должность тренера рассматриваются Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Энцо Мареска.