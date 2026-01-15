Прошел матч 1/8 финала Кубка Испании между Альбасете, который представляет второй по силе дивизион, и мадридским Реалом. Королевский клуб потерпел неожиданное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира. Этот поединок стал дебютным для Альваро Арбелоа во главе команды, который сменил на посту Хаби Алонсо.

После окончания встречи издание Bernabéu Digital выделило двух игроков, которые, по их мнению, провалились в этом матче – защитника Дани Карвахаля и вингера Винисиуса Жуниора. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустил три мяча, но журналисты подчеркнули, что во многих эпизодах голкипер не мог справиться с ситуацией из-за ошибок партнеров по команде.

«Где сегодня был Винисиус? Тот, кто никогда не прощается; тот, кто устраивает истерику, когда его заменяют. Все это смешно, то, что произошло на этой неделе… Я уже говорил об этом, мы превратили Реал в посмешище», – недовольный журналист Сиро Лопес.

Особое внимание привлекла игра опытного защитника Дани Карвахаля. Эксперты отметили его ошибки при втором и третьем пропущенных голах, которые сильно повлияли на результат матча.