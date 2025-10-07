Итальянский журналист: «С Довбиком и Фергюсоном Роме трудно рассчитывать даже на четвертое место»
Гарбо раскритиковал линию атаки римского клуба
около 2 часов назад
Итальянский журналист Даниеле Гарбо поделился своим мнением о выступлениях Ромы и роли украинского нападающего Довбика в команде.
— Прежде всего, у них лучшая защита в лиге, и это важный фактор. Однако я, как и раньше, считаю, что это несовершенная команда и что она выходит за пределы своих возможностей.
Я также думаю, что Рома вошла бы в тройку лидеров с Влаховичем, Кином или Хойлундом, но с Довбыком и Фергюсоном трудно рассчитывать даже на четвертое место, — рассказал Гарбо.
Напомним, после шести туров Рома делит первое место чемпионата Италии с Наполи, у обоих клубов по 15 очков. Свой следующий матч после международной паузы команда Довбика проведет против Интера 18 октября.
