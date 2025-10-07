Итальянский журналист Даниеле Гарбо поделился своим мнением о выступлениях Ромы и роли украинского нападающего Довбика в команде.

— Прежде всего, у них лучшая защита в лиге, и это важный фактор. Однако я, как и раньше, считаю, что это несовершенная команда и что она выходит за пределы своих возможностей.

Я также думаю, что Рома вошла бы в тройку лидеров с Влаховичем, Кином или Хойлундом, но с Довбыком и Фергюсоном трудно рассчитывать даже на четвертое место, — рассказал Гарбо.