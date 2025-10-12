Сборная Украины одержала победу над Исландией в выездном матче третьего тура квалификации к ЧМ-2026.

Во время первого тайма ключевой хавбек команды Георгий Судаков получил травму после столкновения с соперником и был вынужден покинуть поле сразу после первого пропущенного гола.

На следующий день полузащитник Бенфики покинул расположение сборной и вернулся в Португалию. Уже после прибытия он прошел детальное медицинское обследование, которое выявило повреждение левого плеча и легкое растяжение акромиально-ключичного сустава.

Теперь остаются сомнения относительно его участия в предстоящем поединке Кубка Португалии против Шавиша, об этом сообщила A Bola.