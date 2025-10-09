В донецком Шахтере подвели итоги голосования за лучшего футболиста сентября.

По мнению болельщиков, звание игрока месяца заслужил бразильский полузащитник Педриньо, который собрал 48 процентов голосов и оставил позади Изаки Силву, Луку Мейреллиша и Артема Бондаренко.

В сентябре Педриньо отличился двумя голами. В общей сложности в текущем сезоне он провел 16 матчей за клуб, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арда Туран обратился к руководству Шахтера с просьбой приобрести игрока сборной Азербайджана.